Incidente a Udine, auto si ribalta e finisce sui binari

Lunedì 4 Settembre 2023, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 16:39

Grave incidente oggi, lunedì 4 settembre 2023, sulla strada Statale 54 che collega Remanzacco a Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Un veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato sulla tratta ferroviaria Udine-Cividale, poco prima di un passaggio a livello. Il conducente è stato soccorso immediatamente ed è ora in osservazione all'ospedale, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Come riportano alcuni siti locali, le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. L'incidente ha avuto un impatto anche sul traffico ferroviario sulla tratta Udine-Cividale, con temporanee interruzioni per consentire la rimozione del veicolo e verificare la sicurezza dei binari. Gli automobilisti e i pendolari sono stati informati sui possibili ritardi e cancellazioni.

Traffico ferroviario bloccato

