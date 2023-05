Auto contro il guard rail sulla A30 Caserta-Salerno, morte madre e figlia di 14 anni

Drammatico incidente sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino.

Le vittime

Madre e figlia di 14 anni sono morte, grave il figlio più piccolo di 10 anni, che in questo momento viene sottoposto a intervento chirurgico.

La dinamica

L'auto sulla quale viaggiavano è finita sul guard rail per motivi ancora da accertare. La ragazza, sbalzata fuori dal finestrino, è morta sul colpo. La madre, 40 anni, è stata soccorsa e portata in ospedale ma non ce l'ha fatta.

I soccorsi

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Sul luogo dell'incidente si è formata una lunghissima coda di veicoli.