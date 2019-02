Incidente in A4, carambola tra 4 auto: morta una donna, tre feriti

VENEZIA - La carambola tra auto sulla A4, un morto e diversi feriti. I soccorritori stanno intervenendo sull'autostrada A4 tra gli svincoli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà, in direzione Trieste. Lo scontro è accaduto verso le 19.10 tra 4 autovetture.

Nello schianto un'auto si è rovesciata finendo con le ruote all'aria. Un botto impressionante che ha bloccato la viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 4 mezzi e più ambulanze del Suem. Purtroppo per una donna di 45 anni, D.L. di Meolo non c'è stato niente da fare. Altri tre passeggeri sono invece rimasti feriti. I sanitari stanno soccorrendo gli incidentati per capire le loro condizioni e decidere in quale ospedale portarli. Inevitabili i disagi per il traffico. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche gli agenti della Polizia autostradale di San Donà che dovrà accertare cause e responsabilità oltre a dare un nome alla vittima.



