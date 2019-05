Incidente in autostrada, Mercedes finisce sotto a un Tir: muore 59enne

Con la sua Mercedes è finito - presumibilmente ad alta velocità - sotto ad un Tir: spaventoso incidente in autostrada A4. Sono almeno due i mezzi coinvolti nell'incidente che si è verificato verso le 15.40 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro, in provincia di Venezia, poco dopo lo svincolo di San Stino. Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro, San Donà Mestre e Motta. Con loro anche i sanitari del Suem in ambulanza e in elicottero. Coinvolta una Mercedes Classe C rimasta sotto alla motrice di uno Scania con targa tedesca: il conducente, estratto gravissimo, è morto poco dopo. Si tratta di un 59enne di Grado, A.T..

La concessionaria Autovie informa che si è resa necessaria la chiusura del tratto in direzione Trieste e del casello di San Stino in entrata sempre solo in direzione Trieste. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 17.30.

Il traffico in tilt: alle 18.15 ancora lunghe code da appena dopo San Donà fino al luogo dell'incidente. Tir incolonnati e anche auto a velocità ridottissima.

