Incidente sull'A1: tir sbanda e crolla da un viadotto, morto l'autista. Chiuso tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello

Ha perso il controllo del tir ed è sbandato, uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. Tragedia sull'A1, dove un autista è morto in un incidente sull'A1: chiuso il tratto di autostrada tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna dopo il terribile schianto all'altezza del km 274.

A seguito dell'incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che regista 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.