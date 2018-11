L'auto si ferma sull'A1, famiglia di Roma scende e viene travolta: morto il figlio trentenne

Un ragazzo di 30 anni è morto travolto da un tir dopo essere sceso dall'auto sull'A1 insieme alla madre e al padre. La donna è in gravi condizioni in ospedale, il marito invece è illeso. È successo stasera nel tratto fra i caselli di Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. La famiglia, di Roma, viaggiava su una Renault Scenic che si è fermata nella corsia di emergenza. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada il trentenne, per cause da precisare, è sceso dalla vettura attraversando la carreggiata. La madre, 68 anni, gli è andata dietro ed entrambi sono stati investiti dal Tir il cui conducente se li è trovati all'improvviso davanti nella corsia di sorpasso. Il trentenne è morto, la donna pur cosciente è stata portata dal 118 in condizioni critiche all'ospedale di Arezzo. Il padre, 71 anni, non ha riportato ferite. Sul posto tre pattuglie della Polstrada, per i rilievi e il soccorso. È stata disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo 'Valdarnò.

