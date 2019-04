Incidente mortale sull'A1: due morti e cinque feriti tra Acerra e Afragola

Sono disponibili i seguenti percorsi alternativi: per gli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli o Bari, si consiglia di immettersi su A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, proseguire fino allacciamento A30/A16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa. Attualmente si registrano 2km di coda tra Villa Literno e Acerra-Afragola in direzione Napoli.

Ultimo aggiornamento: 08:32

Dalle 4.15 alle 7.40, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Acerra-Afragola e il bivio con A16 in direzione Napoli all’altezza del km 752,3 per un incidente. Nello scontro, che ha visto coinvolte sei autovetture per tamponamento, due persone hanno perso la vita e cinque sono rimaste ferite.Sul luogo dell'evento, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Si registrano 3 km di coda tra Villa Literno e Afragola, in progressivo smaltimento.