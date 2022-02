Incidente sull'A1 a Firenze direzione Bologna: in fiamme due camion e un'auto, due morti

Poco prima delle 13:30 di oggi, giovedì 24 febbraio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, in direzione Bologna, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 289, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, un camper e un'autovettura andati in fiamme, ora spenti.

APPROFONDIMENTI A1 Foto LATINA Incidente a Cisterna: scooter contro auto, 20enne trasportato in... FROSINONE Scontro tra mezzi pesanti in A1, traffico in tilt LATINA Scontro tra auto e moto sulla Nettunense ad Aprilia tre giorni... UMBRIA Umbria incidente mortale sulla Nuova Ss77 tra Foligno e...

In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente del tir.

Incidente sull'A1, camion in fiamme

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimato bloccato e si sono registrati 3 km di coda in direzione Bologna e 4 km di coda in direzione Roma.