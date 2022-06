Incidente A1 tra Fabro e Chiusi, due morti e otto feriti: traffico in tilt e chilometri di coda

Incidente sull’autostrada A1, due morti e otto feriti. È il tragico bilancio dello scontro tra tir e diverse auto avvenuto oggi sulla carreggiata dell'Autosole fra i caselli di Fabro (Terni) e Chiusi (Siena) in direzione nord, al chilometro 414 in provincia di Siena. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero coivolti tre mezzi pesanti e tre auto, una delle quali si è ribaltata. A quanto apprende l'ANSA, i feriti sarebbero sette o otto. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati dal 118.

Carambola tra auto lungo l'A1 Sei feriti estratti dalle lamiere

TRAFFICO IN TILT

La chiusura del tratto permane per consentire le operazioni di ripristino, mentre il traffico all'interno viene fatto defluire grazie all'attivazione di una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. All'interno del tratto interessato si registrano 3 km di coda in direzione Firenze, 7 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabro in direzione Firenze e 7 km di coda tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma.

Per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte.