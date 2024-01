Incentivi auto elettriche, le ipotesi vanno da 6 mila a 13.750 euro

Martedì 2 Gennaio 2024, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 14:37

Il governo italiano ha proposto nuovi incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni. Secondo la bozza di lavoro visionata dall'ANSA, gli aiuti per le auto elettriche possono arrivare fino a 13.750 euro se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. Per le auto ibride, l'incentivo va da 4 a 10mila euro, mentre per le auto a basse emissioni varia dai 1.500 ai 3.000 euro. Complessivamente, il governo intende utilizzare risorse per 930 milioni, di cui 570 milioni sono nuovi fondi per l'automotive, mentre il resto proviene dai residui dei vecchi incentivi. Queste misure riguardano anche veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine