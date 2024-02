Incendio a Truccazzano, in fiamme azienda di materiale plastico vicino Milano: colonna di fumo visibile a km di distanza

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un'azienda Truccazzano, in provincia di Milano, generando un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo lombardo. Il rogo in un'azienda specializzata nella produzione di materiale plastico, l'Arcadia. In supporto alle squadre di Milano sono presenti, tra gli altri, i vigili del fuoco di Monza e Bergamo.

Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio a Trucazzano. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.