Incendio sul traghetto Grimaldi per Brindisi. «Due persone ancora intrappolate»

Terrore all'alba di stamani per un incendio scoppiato su una nave traghetto italiana, diretta dalla Grecia a Brindisi, nel tratto di mare poco a Nord dell'isola di Corfù: il capitano della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines ha ordinato l'evacuazione delle 290 persone a bordo. La maggior parte dei passeggeri della nave sono stati tratti in salvo da una motovedetta della guardia di finanza, la 'Monte Sperone': sono 242 delle 290 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato l'incendio. La motovedetta italiana si trovava in zona perché stata rimorchiando un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria.

L'incendio sulla nave italiana con 239 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio è scoppiato all'interno di una stiva (il garage n° 3) mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi, rende noto la polizia portuale greca. Le fonti mediche greche parlano di tre persone ferite.

«Due persone ancora intrappolate nel garage della nave»

Secondo l'emittente televisiva greca 'Skai', che riporta a sua volta fonti della guardia costiera ellenica, ci sarebbero ancora due persone intrappolate nel garage del traghetto Euroferry Olympia. Secondo la stessa emittente, la guardia costiera greca è al lavoro per liberare le due persone mentre gli altri passeggeri e i membri dell'equipaggio sarebbero già in salvo. Al momento non ci sono conferme da da fonti italiane.

Due camionisti bulgari, considerati in un primo momento dispersi, sono infatti stati trovati nella stiva del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. Lo rendono noto fonti del Gruppo Grimaldi, interpellate dall'ANSA. Al momento, sempre secondo le stesse fonti, non risulterebbero altri dispersi.

I naufraghi portati a Corfù

Sono in salvo sull'isola greca di Corfù i passeggeri e i membri dell'equipaggio del traghetto della Grimaldi a bordo del quale si è sviluppato un incendio. Lo si apprende da fonti italiane secondo le quali l'incendio sarebbe stato spento. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.

LAst night fire broke out on RO/PAX line Igoumenitsa-Brindisi on ship Euroferry Olympia off coast of Greece (which sailed under italian flag) near Corfu, Greece owned by Grimaldi Lines. 237 PAX & 51 CREW saved by 5 ships by Greek Coast Guard. No casulties reported curently. pic.twitter.com/CT2MJNJ3JF — SilverPhytoPatho (@PathoPhyto) February 18, 2022

Il capitano ha ordinato l'evacuazione

«Il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave» e 3 motovedette e 3 rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto, secondo la polizia portuale greca.

L'incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

Ολοκαύτωμα το πλοιο της Grimaldi lines ανοιχτά απο το νησι Ερεικουσα pic.twitter.com/41dGIe43UC — pamevolta (@pamevolta) February 18, 2022

Riunita l'unità di crisi della Grimaldi Lines

L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio scoppiato a nord di Corfù a bordo del traghetto della compagnia.

Le fiamme partite da una delle stive

Secondo le prime informazioni, l'incendio sull'Euroferry Olympia sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L'equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l'impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.

I passeggeri, soccorsi ed evacuati a bordo di una motovedetta della guardia di finanza italiana che si trovava in zona e di una motovedetta della guardia costiera greca, verranno portati nel porto di Corfù. Completate le operazioni di evacuazione dei passeggeri la compagnia armatrice Grimaldi sta valutando come condurre le operazioni di recupero della nave. La nave era salpata all'1.20 della scorsa notte dal porto di Igoumenitsa ed era diretta a Brindisi.

L'intervento della motovedetta della guardia di finanza chiesto dalle autorità greche

Sono state le autorità greche a richiedere l'intervento del pattugliatore 'Monte Sperone' della guardia di finanza, attorno alle 4 della scorsa notte, per la necessità di evacuare le persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi in fiamme.

Il pattugliatore si trovava in quel momento a circa 11 miglia da Corfù e stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono invece state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca.

Mattarella si complimenta con i soccorritori

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave «Euroferry Olimpia», operato questa notte dalla motovedetta «Monte Sperone», chiedendogli di esprimere l'apprezzamento e la riconoscenza all'equipaggio della motovedetta.

Il comandante del pattugliatore della Finanza: «Così abbiamo salvato donne e bambini»

Sono intervenuti con «rapidità» e «sangue freddo» riuscendo, nel giro di poco tempo, a portare in salvo passeggeri ed equipaggio, a bordo del traghetto «Euroferry Olympia» della Grimaldi Lines, in rotta da Igoumenitsa a Brindisi, divorato dalle fiamme. I finanzieri-eroi del pattugliatore P.01 'Monte Sperone', che si trovava in zona per un altro intervento, sono stati protagonisti dell'intervento di soccorso al largo di Corfù e il comandante del 'Monte Sperone', maggiore Simone Cristalli, racconta all'Adnkronos quei drammatici momenti: «Tra i passeggeri, ma anche tra i membri dell'equipaggio, c'era massima apprensione. C'erano persone che piangevano, l'incendio su una nave è un evento spaventoso. Abbiamo soccorso anche bambini piccolissimi».

«La nostra attività è iniziata alle ore 23 di ieri - sottolinea - Ci trovavamo in Grecia, a Corfù, per il rimorchio a una nostra unità navale rimasta in avaria, e stavamo navigando verso l'Italia. Alle 4.20 abbiamo ricevuto la chiamata da una nave in difficoltà che ci chiedeva aiuto e che poi ha proceduto a dichiarare l'abbandondo del mezzo». «Prontamente - continua - abbiamo usato i due battelli di servizio che abbiamo a disposizione e li abbiamo mandati nei pressi della motonave: sono state recuperate in prima battuta due persone, poi le scialuppe di salvataggio, colme sia dei membri dell'equipaggio che dei passeggeri, sono state condotte nei pressi del nostro pattugliatore e abbiamo proceduto al trasbordo. I tempi di reazione sono stati immediati».

«Sono pienamente soddisfatto del mio equipaggio. La guardia costiera greca, essendo noi l'unica unità in zona, ci ha nominato 'Osc' (on scene coordinator). C'è stata rapidità e la nomina a 'Osc' è sinonimo della nostra centralità nel soccorso», osserva il comandante. «Noi siamo abituati a operare in contesti di elevata tensione, lo studio delle procedure e il sangue freddo ci devono accompagnare - precisa Cristalli - Sono orgoglioso di quanto fatto dal mio equipaggio. La situazione era delicata, un incendio su una nave è una delle cose più pericolose che possa succedere». Una volta conclusa la fase di soccorso, ci si è resi conto che tra i passeggeri una persona, un uomo sembra di nazionalità straniera, era lievemente ferito. «A bordo ci siamo resi conto che una persona stava male - sottolinea il comandante Cristalli - Aveva delle macchie scure in viso, credo legate alla respirazione dei fumi dell'incendio. Tra le persone che abbiamo salvato c'era anche il medico bordo, lo ha visitato e ha ravvisato l'opportunità di farlo sbarcare. Ci siamo mossi per far convergere una motovedetta greca a bordo della quale è stato imbarcato». «Tutte le persone soccorse sono state dotate di mascherine e coperte termiche, la situazione a bordo è sotto controllo», continua il comandante spiegando che ora il pattugliatore P.01 'Monte Speronè è diretto al porto di Corfù dove saranno tutti sbarcati.

Grimaldi: «Non risultano sversamenti di combustibile »

«Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave». È quanto sottolinea il Gruppo Grimaldi riguardo all'incendio a bordo della nave passeggeri Euroferry Olympia mentre si trovava a circa 10 miglia a nord dell'isola di Corfù. «Alle ore 4.12 (ora locale) il comandante della nave ha contattato il quartier generale del Gruppo informando che l'incendio si sarebbe manifestato al garage numero 3 - continua - L'equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l'incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l»'emergency response team«, hanno prontamente notificato l'accaduto alle competenti autorità nazionali e greche, e preso tutte le misure necessarie onde gestire nel migliore dei modi l'incidente». «Per la sicurezza dei presenti a bordo, il comandante ha deciso l'abbandono della nave - riferisce il Gruppo Grimaldi - Dalle prime informazioni, le persone evacuate sono state tratte in salvo da una unità della Guardia di Finanza italiana ed una della Guardia Costiera Greca che si trovavano in zona. Dette unità si stanno dirigendo verso il porto di Corfù dove il Gruppo sta organizzando l'assistenza degli evacuati in loco».

«A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell'equipaggio (italiani e greci). Inoltre, la nave trasporta 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri - sottolinea il Gruppo Grimaldi - Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave». «Sono stati ingaggiati rimorchiatori che si stanno dirigendo verso la 'Euroferry Olympià per dare pronto supporto e gestire l'emergenza - prosegue - La nave 'Euroferry Olympià battente bandiera italiana (anno di costruzione 1995), operata sul collegamento giornaliero Brindisi-Igoumenitsa dalla Grimaldi Euromed S.p.A. (società del Gruppo Grimaldi), era salpata dal porto di Igoumenitsa alle ore 1.20 (ora locale) di oggi ed era prevista arrivare a Brindisi questa mattina alle ore 9». Il vertice del Gruppo Grimaldi esprime «il proprio rammarico per l'incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull'accaduto».