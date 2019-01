Ristorante in fiamme a San Vito di Cadore, una persona in trappola riesce a salvarsi

Un incendio spaventoso ha divorato dalle 15.30 di oggi, 19 gennaio, il ristorante "Il Vizietto", locale sito in via Nazionale, sulla statale 51 di Alemagna, a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, poco prima di Cortina.

Le fiamme hanno velocemente avvolto l'edificio e una persona, rimasta intrappolata, è riuscita a salvarsi uscendo sul poggiolo e da lì è stata soccorsa dai vigili del fuoco, con l'autoscala. La struttura sta andando completamente distrutta e la violenza dell'incendio ha messo a rischio anche le case vicine. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, arrivati con 13 mezzi e quasi una cinquantina di uomini. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Cortina.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA