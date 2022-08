Incendio Pantelleria, Myrta Merlino: «La situazione qui è molto pericolosa, sono stati evacuati tutti»

Tanta paura a Pantelleria per l'incendio scoppiato in serata sull'isola. Fra i tanti vip presenti, anche Myrta Merlino, che in questi concitati momenti ha raccontato: «La situazione è molto pericolosa. L'incendio non è stato ancora domato perché c'è molto vento e di notte non possono volare i canadair. Qui a Gadir siamo stati evacuati tutti». Il rogo è divampato nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate.