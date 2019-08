Bergamo, incendio all'ospedale Giovanni XXIII: paziente di psichiatria morta carbonizzata

ospedale a Bergamo dove una paziente è morta carbonizzata in un incendio scoppiato questa mattina al terzo piano della torre sette dell'ospedale Giovanni XXIII, dove si trova il reparto di psichiatria. La donna si trovava nella stanza da cui sono partite le fiamme. L'incendio è stato spento e ora resta da accertare la causa del rogo. Non risultano al momento altri feriti. Gli altri pazienti sono stati evacuati. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. Tragedia indove unacarbonizzata in unscoppiato questa mattina al terzo piano della torre sette dell', dove si trova il reparto di. La donna si trovava nella stanza da cui sono partite le fiamme. L'è stato spento e ora resta da accertare la causa del rogo. Non risultano al momento altri feriti. Gli altri

#Bergamo 12:00, intervento per incendio ospedale Papa Giovanni XXIII: fiamme spente. Durante le operazioni rinvenuto un corpo di una persona priva di vita. In corso verifiche #13Agosto pic.twitter.com/HMWJu96eLk — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 13, 2019

L'ospedale ha aperto una indagine interna. Dall'ospedale fanno sapere che quando sono divampate le fiamme «il personale medico e infermieristico ha immediatamente evacuato 67 pazienti del reparto e di quelli adiacenti». «Purtroppo - spiega il Giovanni XXIII in un comunicato - non è stato possibile raggiungere una paziente, la cui camera di degenza è stata completamente invasa dal denso fumo e delle fiamme, che si sono sviluppate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco l'hanno raggiunta era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso».



«La Direzione e tutto il personale - è la conclusione - sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un'indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti.



Dall'Asst Papa Giovanni XXIII si spiega che «la direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un'indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti»

