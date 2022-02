Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: i passeggeri salvati da una motovedetta della guardia di finanza

Un incendio è scoppiato stamani su una nave traghetto italiana diretta a Brindisi: il capitano della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines ha ordinato l'evacuazione delle 288 persone a bordo. I passeggeri della nave poco fa sono stati tratti in salvo da una motovedetta dela guardia di finanza, la 'Montesperone': sono 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato un incendio mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. Lo apprende l'ANSA da fonti dei soccorritori. La motovedetta italiana si trovava in zona perché stata rimorchiando un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria.

L'incendio è scoppiato sulla nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi, rende noto la polizia portuale greca.

Il capitano ordina l'evacuazione

«Il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave» e 3 motovedette e 3 rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto, secondo la stessa fonte.

L'incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

La nave, a quanto si apprende, è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo. Lo apprende l'ANSA da fonti della Guardia costiera italiana, che fin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che ha coordinato i soccorsi.

Riunita l'unità di crisi della Grimaldi Lines

L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio scoppiato a nord di Corfù a bordo del traghetto della compagnia, l'Euroferry Olimpia in navigazione dalla greca Igoumenitsa verso Brindisi