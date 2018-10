Incendio nell'appartamento, muore anziana a Trieste

Tragedia oggi a Trieste, n via Batagely nel rione di Borgo San Sergio, quartiere periferico della città. Un'anziana di 84 anni è morta questa mattina nella sua abitazione dopo un incendio. Per ricostruire la dinamica (la donna vive al piano terra di uno stabile), sono intervenuti per un sopralluogo il Nucleo investigativo territoriale del Comando dei vigili del fuoco e la polizia scientifica. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Lo stabile non ha subito danni strutturali. I soccorsi sono stati allertati verso le 7 del mattino. © RIPRODUZIONE RISERVATA