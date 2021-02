Caserta, rogo in baraccopoli: un morto. Incendio forse di natura accidentale

Paura, nella notte, in Campania. Un grosso incendio è divampato in una baraccopoli abitata a extracomunitari a Lusciano, nel Casertano. Una persona è morta ed è stata recuperata carbonizzata dai vigili del fuoco di Caserta; si tratta di un uomo probabilmente straniero ma non ancora identificato, che forse è stava dormendo quando si è sviluppato il rogo. L'insediamento, in via Vicinale Torre in aperta campagna, è composto da molte baracche abitate da lavoratori migranti e senza tetto. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale; la baraccopoli è stata sequestrata dai carabinieri della stazione di Lusciano, che indagano.

🔴 #Caserta, dalle 23:10 di ieri intervento #vigilidelfuoco a Parete, via Vicinale Torre, per l’incendio di baracche in un campo di lavoratori prevalentemente extracomunitari. Rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona. In atto le operazioni di spegnimento [#13febbraio 00:15] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 12, 2021

