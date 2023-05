Faenza, a fuoco il gigantesco stabilimento vinicolo Caviro del Tavernello vicino all'A14: zona rossa nel raggio di un chilometro. È fra i più vasti del mondo

In fiamme l'enorme stabilimento dove si produce anche il vino Tavernello. Paura in Romagna, a Faenza, in provincia di Ravenna, proprio nelle zone alluvionate fino all'altro ieri. Un vasto incendio ha colpito in mattinata la cantina vinicola Caviro, quella dove si produce anche il Tavernello. Si tratta di uno degli stabilimenti vinicoli più vasti del mondo. La colonna di fumo è visibile da trenta chilometri di distanza, nei pressi . Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del Fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione dell' imprese vicine.

Alla Caviro fanno riferimento più di 11mila viticoltori che coltivano 37.300 ettari di vigneti in 7 regioni italiane: i vini prodotti in questo stabilimento arrivano in più di 7 milioni di famiglie italiane e nel mondo.

L'incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino e nonostante l'immediato arrivo dei vigili del fuoco sono scoppiati alcuni silos pieni solo parzialmente e sono a rischio quelli pieni che contengono anche prodotti infiammabili come l'alcol.

I vigili del fuoco sono impegnati con dieci squadre: sono stati interessati dalle fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Nessuna persona risulta al momento coinvolta, ma è stata evacuata precauzionalmente l’area circostante nel raggio di un chilometro.

Il sindaco

«In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire». Lo ha scritto sui social il sindaco di Faenza, Massimo Isola.