Vicenza, rogo in una palazzina: donna presa dal panico si getta dal terzo piano. Nove intossicati

Un incendio divampato alle sette di questa mattina ha distrutto una palazzina di tre piani a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. Il bilancio finale è di otto intossicati (tra cui due bambini), quattro trasferiti all'ospedale di Vicenza in ambulanza e altri quattro che vi si sono recati autonomamente. Una donna è rimasta ferita perché, presa dal panico, si è lanciata dal terzo piano di casa - un volo di 4 metri - fratturandosi il femore, dovrà essere operata. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

È stata una bambina residente al secondo piano la prima ad accorgersi e ad avvisare i genitori dell'incendio. Molto ingenti i danni da una prima stima. Dopo l'allarme lanciato dalla bambina sono stati avvisati anche gli altri coinquilini: da lì è scattato il fuggi fuggi generale dalla palazzina ma essendo le 7.00 del mattino diversi di loro erano ancora a letto, e quindi le operazioni sono state rallentate.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con tre automezzi, per domare le fiamme. L'incendio è stato spento, e le squadre stanno svolgendo le operazioni di smassamento. La palazzina di 12 appartamenti, tutti abitati, per un totale di 25 persone, sono stati dichiarati inagibili. Sul posto i carabinieri per stabilire le cause, molto probabile che a scatenare il rogo sia partito da una delle cucine dei piani inferiori.

Ultimo aggiornamento: 15:30

