Afragola, si incendia deposito di bus: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Paura nel napoletano, dove ad andre in fiamme è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località Afragola, intorno alle 11.30. Il capannone industriale, munito di un ampio piazzale ospitava in totale quindici mezzi. Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco, ma sulle cause del rogo ancora si indaga.

Segnalazioni dell'incendio si sono avute, anche tramite social, oltre che da Afragola, anche da Acerra, Casoria e Casalnuovo.

Ultimo aggiornamento: 12:58

