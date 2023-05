Incendio al centro commerciale "Le Vele" di Desenzano del Garda: colonna di fumo visibile da chilometri di distanza

Paura al centro commerciale "Le Vele" di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio è divampato un vasto incendio. Il rogo è scoppiato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi. Non si registrano feriti, anche perché la struttura è vuota e sono in corso lavori. Fumo denso e scuro è visibile da chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme.

Il centro commerciale è stato evacuato. Nell'area del centro commerciale "Le Vele", fuori dal centro abitato di Desenzano del Garda, strade chiuse e traffico in tilt.