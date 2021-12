Incendio in casa: morta una bimba di due anni a Palma di Montechiaro (Agrigento)

Una bimba di due anni è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento. Sul posto stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Quando è divampato l'incendio la bimba stava dormendo al primo piano dell'abitazione, mentre i genitori si trovavano al piano terra. La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere stato innescato da un corto circuito.

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, incendio in una casa cantoniera abbandonata LINEA 20 Roma, bus si incendia a viale Oxford FREGENE Morti donna e i suoi due cani a Fregene: asfissiati dal fumo... VIDEO Incendio a Milano, distrutte auto e diversi container ABRUZZO Squillibrato dà fuoco alla sua abitazione: due persone...