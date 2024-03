Incendio a Bologna in un appartamento, tre bambini morti insieme alla mamma di 32 anni

Incendio a Bologna. Tre bambini sono morti in un rogo scoppiato nella notte. Una donna, probabilmente la madre, è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.

Cosa è successo

Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura.

Le vittime

I bambini avrebbero tra i tre e i sei anni . Anche la madre dei tre bimbi, una donna di 32 anni di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale. I bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, in aiuto ai vigili del fuoco, con Scientifica e Squadra mobile per gli accertamenti.