Incendio a Bologna, morto nella sua abitazione il medico Renato Pasquali

Un violento incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 9.30, al terzo piano di un palazzo in via Santo Stefano a Bologna. La vittima è un medico in pensione: si tratta, fa sapere la Questura, del 73enne Renato Pasquali. Secondo quanto si apprende, le fiamme sono divampate nel sottotetto, adibito a studio, pieno perciò di mobili in legno e libri, dove l'uomo si trovava da solo. A chiamare i vigili del fuoco è stata la moglie del medico, che era al piano inferiore. Tuttavia, quando i soccorsi sono giunti, l'uomo era già senza vita. Ancora in corso le cause dell' incendio.

Anche quattro poliziotti sono rimasti leggermente intossicati nell' incendio. Gli agenti, accompagnati all'ospedale Sant'Orsola per accertamenti, sono stati fra i primi a intervenire per soccorrere la coppia che abitava nell'appartamento e per fare evacuare l'edificio. Nel sottotetto adibito a mansarda è stato poi trovato il corpo senza vita di Renato, già primario di Endocrinologia al Sant'Orsola e docente dell'Università. Il medico, molto conosciuto in città, era da poco andato in pensione e il decesso, dai primi accertamenti, sarebbe stato per asfissia. Le cause all'origine dell' incendio non sono ancora state chiarite ma tra le ipotesi ci sarebbe quella di un corto circuito a una caldaia che si trova nel sottotetto.

#18dicembre #Bologna 13:45, squadre di #vigilidelfuoco sono ancora impegnati per bonificare l’#incendio di questa mattina in un appartamento al terzo piano di via Santo Stefano propagatosi al tetto dell’edificio. Individuato all’interno un uomo deceduto pic.twitter.com/XpNfRy8vma — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 dicembre 2019

