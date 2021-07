Incendio a Bergamo, brucia la ditta plastica GioStyle: paura per la colonna di fumo nero

Martedì 27 Luglio 2021, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 11:04

Incendio alla ditta plastica GioStyle a Urgnano, vicino Bergamo. Sono a lavoro undici mezzi dei pompieri per domare le fiamme. L'incendio è divampato stamattina alle 9 nel capannone di una ditta di materiali plastici a Urgnano. Non risultano feriti, ma una fitta colonna di fumo nero è visibile da buona parte della pianura bergamasca, oltre che dal capoluogo. Ignote per ora le cause e l'entità dei danni.

