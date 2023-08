Domenica 6 Agosto 2023, 23:59 - Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 00:16

La Sardegna brucia. La costa nordorientale è in fiamme, con villaggi turistici e case delle vacanze evacuate: dalle spiagge di Muravera, non lontano da Cagliari, fino a quelle di Siniscola, non lontano da Olbia. I fronti del fuoco sono stati più di uno, da sabato fino a domenica. Ad allearsi, i piromani, che continuano a imperversare nelle campagne a ridosso della costa, e il maestrale, che, con le sue raffiche anche intorno agli 80 chilometri all’ora, ha fatto saltare le lingue di fuoco da una parte all’altra delle colline, per poi farle arrivare a ridosso del mare. Dopo le settimana di paura in Sicilia, ora un’altra meta del turismo nazionale è sotto attacco. In entrambi gli scenari, tutto è accaduto e continua ad accadere non lontano dalle spiagge affollate di persone, con gli alberghi, i villaggi e le seconde case al completo, come ogni agosto. Diverse famiglie di vacanzieri, tra cui tanti romani, sono state fatte allontanare in fretta e furia dalle spiagge, e non si sa se continueranno o meno il loro soggiorno in Sardegna. In un battibaleno il villaggio Eos è stato sgomberato, quando le fiamme hanno lambito anche la spiaggia di Piscina Rei, incendiano alcuni ombrelloni. In un altro resort, il Suneva, è stato bloccato l’arrivo di circa 200 turisti, attesi per la settimana di Ferragosto.

Incendi in Sardegna, la giornata

«Sulla costa nord orientale l’allarme è rosso», hanno confermato dalla centrale operativa della Protezione civile regionale, dopo aver sollecitato anche l’intervento di altri Canadair dagli aeroporti della penisola, da Ciampino, da Catania, per affiancarli ai tre che dall’inizio della campagna antincendi sono di stanza negli aeroporti di Olbia e Cagliari, oltre agli undici elicotteri noleggiati dalla Regione sin da giugno. Alla fine della giornata saranno ben sette gli aerei dell’antincendio che avranno operato su un fronte del fuoco nord-orientale. Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ha già messo in preallarme la Protezione civile europea se la situazione dovesse degenerare. I primi incendi sono divampati nelle colline che sovrastano Costa Rei, località turistica del comune di Muravera, dove i villaggi turistici si susseguono uno dopo l’altro, a ridosso delle spiagge. Sin dalla prima mattina le colonne di fumo nero hanno reso l’aria irrespirabile, poi sono state le lingue di fuoco a divorare ettari ed ettari di macchia mediterranea, ma anche molti terreni coltivati ad agrumeto. Poi, intorno a mezzogiorno, come conferma il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, il maestrale ha fatto saltare le fiamme da una cresta all’altra, innescando nuovi focolai ad alcuni chilometri di distanza. «Quando il fumo si è fatto troppo vicino alle case e agli alberghi - ha raccontato uno dei testimoni - siamo stati tutti radunati sulla spiaggia e con una decina di gommoni ci hanno trasferito in un altro resort molto lontano dall’area travolta e stravolta dagli incendi».



Per ore e ore le squadre dei vigili del fuoco e del Corpo forestale regionale hanno fatto l’impossibile per circoscrivere il fronte, ma non è stato facile, nonostante le “bombe d’acqua” lanciate a più riprese dagli elicotteri e dai Canadair. Per sicurezza alcune case agricole e un villaggio residenziale sono stati evacuati, con diversi turisti trasferiti nei punti di raccolta, ma i bollettini della Protezione civile hanno escluso che ci siano persone ferite. Nelle stesse ore, a prendere fuoco, sempre sulla costa nord-orientale della Sardegna, ma molto più a nord, sono state le campagne attorno a Posada e Siniscola, a ridosso delle spiagge. Come nell’area di Muravera, anche in questo caso gli incendi dovrebbero essere dolosi, con i piromani che avrebbero preparato e acceso gli inneschi vicino ai macchioni di ginestre, cisto e mirto, resi ancora più secchi dalla lunga siccità. Appena le fiamme hanno cominciato ad alzarsi alte e impetuose, è scattato l’allarme e tra San Giovanni di Posada a e Monte Longu oltre seicento persone sono state fatte allontanare dalle case. Le fiamme hanno raggiunto la statale per Nuoro e Olbia prima e diversi chilometri della 125, l’Orientale Sarda, che sono rimaste chiuse al traffico per diverse. Nello spiaggione a ridosso del comune di Siniscola, c’è stato un fuggi fuggi generale dalle spiagge appena l’incendio ha ripreso divampare.

Bollino rosso

Anche in questo territorio, sarebbero stati i piromani a innescare le fiamme. A confermarlo è stato anche l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu: «A mettere a rischio la vita di tante, troppe, persone sono stati di sicuro alcuni delinquenti. Li troveremo, saranno processati e condannati». Con il passare delle ore l’allarme è scattato anche alle porte di Cagliari, non lontano dalla spiaggia del Poetto, nel canneto vicino allo stagno di Molentargius, e infatti il vicino ristorante della catena Mc Donald’s è stato chiuso per precauzione, mentre a Capoterra le fiamme hanno lambito una casa di riposto. A Gairo il sindaco Sergio Lorrai ha ordinato l’immediata evacuazione di alcune case alla periferia del paese. A tarda sera erano ancora diversi i focolai non ancora spenti sulla costa nord-orientale della Sardegna. Anche oggi, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile, sarà una giornata da bollino rosso, visto che il vento di maestrale soffierà ancora con forza.