A dieci anni dalla morte del musicista, in libreria "Essenza, Vite di Claudio Rocchi"

Il 18 luglio del 2013 a Roma ci lasciava Claudio Rocchi o, forse meglio, concludeva la sua avventura terrena un uomo e musicista tra i più particolari del nostro paese, come questo libro accurato e fraterno di un vero giornalista come Walter Gatti si impegna a raccontare. Disallineato e integro, protagonista della nuova musica italiana nata e ispirata da una incendiaria Milano anni ’70, prima come componente degli Stormy Six e poi votato a una rotta solista piena di incontri necessari (dalla Cramps di Gianni Sassi a Franco Battiato, da Paolo Tofani e Demetrio Stratos a Gianni Maroccolo) e passaggi di tempo, Claudio Rocchi è passato attraverso mille esperienze umane e culturali come pioniere e apripista; e se discograficamente lavori come Il viaggio o Volo magico sono simboli di libertà giovanili con la loro mistura di folk, rock e psichedelia, il suo interesse per le filosofie orientali lo ha portato a essere priore di una comunità Hare Krishna e ad aprire una radio in Nepal, in una vita in cui politico e personale sono sempre stati intrecciati a istanze mistiche e molteplici peregrinazioni geografiche.

Erano del resto anni intensi e fecondi, quei Settanta che Rocchi da giovane si era trovato ad attraversare e dei quali aveva finito per esplorare ogni tipo di direzione e derivazione, in lungo e in largo, coerente alla sua regola. «Più che un mestiere nella vita io voglio fare l’uomo», cantava nel brano La rana, del 1974, e di questa sua dichiarazione ha saputo méta di tutto il suo viaggio. Eppure, sottolinea Gatti, «nella storia della cultura italiana degli ultimi decenni il suo nome è praticamente inesistente. (…) Certo, in tanti hanno scritto di lui, anche splendidamente, ma manca nei fatti un’istantanea globale».

Così questo libro «cerca semplicemente di narrare quanto è accaduto durante l’avventura terrena di Claudio, nella sintesi di mille voci e di migliaia di fonti, e nell’incastro con fatti e date della cultura, della società e della musica sue contemporanee. Il tesoro (se c’è) è dentro e durante e in fondo al percorso di questo viaggio».

Oltre cento interviste, ore di materiali e testimonianze spesso inedite da riordinare e stendere (tra i tanti Franco Battiato, Alberto Camerini, Franco Fabbri, Eugenio Finardi, Gianni Maroccolo, Carlo Massarini, Ciaj Rocchi, Roberto Rocchi, Paolo Tofani, Amerigo Verardi), innumerevoli aneddoti e riflessioni, considerazioni ex post sul suo testimone e lascito donato a chi, anche grazie a questo libro, ha saputo o saprà raccoglierlo.

E se a momenti le note e i tratti della sua esperienza potranno sembrare lontani anni luce, che cinquanta e passa anni sono passati dall’inizio di quel Volo magico in cui il mondo ci è cambiato tutto intorno e molto spesso sembra come essersi “richiuso”, di questo racconto restano preziose le esperienze, gli incontri, gli stati d’animo, i pensieri e le gentilezze, la dolce utopia che cambia a poco a poco le cose. Claudio Rocchi ha viaggiato per sé e per tutti noi, e per questo la sua stella deve continuare a brillare.

Walter Gatti

ESSENZA – Vite di Claudio Rocchi

Caissa Italia

Pagg 288, 25 euro