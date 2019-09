Milano, un uomo trovato impiccato a un albero del parco della Resistenza

Tragica scoperta ieri pomeriggio nel parco della Resistenza a Milano, in zona viale Tibaldi: un uomo intorno alle 16.40 è stato ritrovato impiccato ad uno degli alberi dell'area verde dove la gente va di solito a passaggiare e a giocare. Anche ieri pomeriggio l'area era piena di gente che si godeva l'area autunnale. Quando sono arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco visto che l'uomo era a nove metri d'altezza. Sul posto la polizia scientifica, gli agenti della questura, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo i primi accetamenti si tratterebbe di un albanese di 35 anni: per suicidarsi ha usato la sua cintura.



