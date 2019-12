Torino, licenziato a 65 anni: si impicca a un albero nei boschi della Val Susa

licenziamento della ditta per cui lavorava da anni e così un operaio di 65 anni residente a Rivoli (Torino) si è impiccato a un albero. La vittima aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio. I carabinieri della stazione di Avigliana hanno trovato il suo cadavere nei boschi di Buttigliera Alta, nella bassa Valle di Susa. Ieri aveva ricevuto la lettera didella ditta per cui lavorava da anni e così un operaio di 65 anni residente a Rivoli () si è impiccato a un albero. La vittima aveva fatto perdere le proprie tracce da ieri pomeriggio. I carabinieri della stazione di Avigliana hanno trovato il suo cadavere nei boschi di Buttigliera Alta, nella bassa Valle di Susa.

La vittima, A.Z., lavorava per una piccola siderurgia di Rivoli (Torino), la 'Lucco Borlera', specializzata nella produzione di componenti finiti in alluminio pressofuso. Un'azienda nata 72 anni fa, fornitrice per l'80% della sua produzione di aziende del settore automotive. L'uomo suicida ha lasciato una lettera di scuse alla famiglia. Ma al momento non si conosce il motivo del licenziamento.

