Imperia, ritrovamento choc: ritrovato un feto morto sulla battigia. I carabinieri indagano

Passeggia sulla spiaggia e scopre un feto morto. È accaduto a Imperia nel giorno di Natale, quando un uomo - passeggiando sul bagnasciuga - si è imbattuto nel cadavere di un feto: l'uomo, poi, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono arrivati con un medico legale e il 118. Lo riportano i media locali: al momento non è noto se il bimbo fosse maschio o femmina, anche se l'Imperia Post esclude che possa trattarsi di un aborto spontaneo. Resta plausibile - invece - l'ipotesi che il corpicino sia stato portato in spiaggia solo in un secondo momento: sembra che il feto sia stato partorito al quarto o al quinto mese, e il parto risalga alle 24/48 ore dal ritrovamento. Sono ancora in corso le indagini.

