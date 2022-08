Migranti, maxi sbarco in Sicilia: 750 in arrivo a Pozzallo e Porto Empedocle

Circa 750 migranti stanno per sbarcare in Sicilia dopo essere stati soccorsi dalle navi della Marina Militare.

Sbarcheranno a Porto Empedocle e Pozzallo

Cinquecento persone, tratte in salvo ieri dalla nave della marina militare Diciotti a est di Siracusa, approderanno al porto di Porto Empedocle nell'Agrigentino. La nave, in un primo momento diretta a Pozzallo, è stata poi indirizzata verso la città agrigentina. Nave Peluso, sempre della marina militare, ha soccorso altre 250 persone e approderà invece in tarda mattinata al porto di Pozzallo nel Ragusano.

«La macchina dell'accoglienza è pronta con le Forze dell'Ordine, le Autorità Sanitarie, la Protezione Civile e le Organizzazioni Umanitarie coordinate dalla Prefettura di Ragusa. Pozzallo è un porto di transito - dice il sindaco di Pozzallo Ammatuna - Come sempre la nostra città è pronta ad accogliere tanti esseri umani in fuga dai loro paesi».