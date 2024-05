Lunedì 27 Maggio 2024, 00:28

Il numero esatto è sconosciuto ma è in continua crescita. La rete degli Imam che predicano nei circa 1200 “luoghi di preghiera”, come li chiama Lafram Yassine Presidente dell’Ucoii (l’Unione delle comunità islamiche in Italia), le moschee regolari e no, è composta da centinaia di figure che si richiamano a tradizioni religiose e nazionali diverse e a volte contrapposte. Alcuni si distinguono per l’estremismo delle posizioni, reso più duro dalla guerra a Gaza e dal risorgere potente dell’antisemitismo.

I NUMERI

Se dieci anni fa le moschee, da quelle ufficiali a quelle nei seminterrati, si contavano secondo la Caritas in 750, con quasi 300 imam a guidare i fedeli nella preghiera del venerdì e distribuire pillole di legge islamica che comprendono istruzioni di vita matrimoniale e gestione del rapporto padri e figli (e, soprattutto, figlie), oggi quel numero potrebbe essere il doppio e sfiorare i 500, anche se non tutti hanno lo stesso peso. L’imam è un’emanazione della tradizione che corrisponde alla componente teologica o alla nazionalità di coloro che finanziano il “luogo di culto”. Ci sono gli Stati che li tengono in vita, come il Qatar e l’Arabia Saudita, e iniettano euro nelle fondazioni islamiche e spesso nelle tasche dei singoli imam responsabili di quartieri, cittadine o anche città. Si tratta di un arcipelago immenso, se Lafram Yassine conta fino a 2.9 milioni di «uomini e donne di fede islamica, la quasi metà dei quali cittadini italiani».

Le statistiche ufficiali confermano che fra gli stranieri l’Islam è presente in quasi il 30 per cento, poco meno dei cristiani (cattolici e, da un paio d’anni, ortodossi). E proprio in questi giorni si sta sviluppando un’azione di lobbying islamico e comunicazione del mondo Ucoii per disinnescare la legge in gestazione contro le “moschee-garage”. Ci avevano provato Lombardia e Liguria, in passato, scontrandosi poi con la giustizia amministrativa. Quasi la metà dei luoghi di culto si trovano fra Lombardia (con picchi a Brescia), in Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Ma aumentano le moschee, di conseguenza la presenza degli imam, anche a Roma, dove quelle abusive, stando a un recente censimento “informale”, sarebbero arrivate a 53, rispetto alle 30 di dieci anni fa. Il censimento più attendibile, ormai, non è quello della Caritas ma quello dell’Antiterrorismo e dei servizi, che mantengono uno stretto controllo sulle realtà considerate a rischio di proselitismo estremista. All’ombra della Grande Moschea, che ha uno status quasi diplomatico, è legata alle Ambasciate dei Paesi arabi e si è sforzata anche di instaurare un dialogo costruttivo con altre religioni (almeno fino al 7 ottobre), proliferano le realtà fluide, clandestine. E gli imam o sedicenti imam. Sotto i riflettori realtà come Centocelle o la sala di preghiera di Ostia. Recentemente, è riemerso il tema del doppio binario della legge italiana e della legge islamica, che governa tuttora molte realtà locali.

I TEMI

Sul portale web “La Luce” il fondatore dell’Ucoii, Hamza Piccardo, ha rimarcato la specificità della Sharia, che difficilmente «potrà essere recepita da una società che ormai accetta quasi tutto ma non, ad esempio, la poliginia». L’unione di un uomo con più donne. Il problema si pone in caso di divorzio. In una situazione che Piccardo definisce senza mezzi termini «neo-catacombale in cui versa la nostra comunità», si pone la questione di un possibile sistema di corti islamiche sul modello inglese, con un registro autonomo di matrimoni celebrati in moschea, che gli imam vorrebbero lasciare fuori dalla stessa giurisdizione italiana.

Gli imam più attivi sono, ovviamente, quelli delle realtà islamiche numerose, al Nord, soprattutto in Lombardia. In Veneto e Piemonte. In Emilia-Romagna ma anche a Roma, in alcuni quartieri storicamente consolidate. Resta il fatto che mentre in Francia, Gran Bretagna e parzialmente Belgio le comunità islamiche sono non di rado fuori controllo, sfuggono ai radar delle forze dell’ordine e vivono in propri quartieri-feudo come le banlieu, in Italia c’è una convivenza meno complicata e un maggiore controllo sociale, oltre a un’intelligence forgiata da decenni di lotta al terrorismo.