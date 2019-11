Ilva, oggi il vertice a Palazzo Chigi: operai in attesa tra speranze e disillusione

Ilva ed escono quelli che il loro turno lo hanno cominciato alle 23 di ieri sera. Parlano tutti dell’incontro fra governo e ArcelorMittal Entrano gli operai alle 7 per il turno all’ed escono quelli che il loro turno lo hanno cominciato alle 23 di ieri sera. Parlano tutti dell’incontro fra governo e oggi a Roma . E dicono più o meno così:

Speriamo in Conte

. Ovvero che la politica che ha spesso fallito sull’ex Ilva stavolta riesca a non far scappare il gruppo franco-indiano.



Ma nessuno degli operai che entrano e escono dallo stabilimento di Taranto si fa troppe illusioni:

Ormai siamo abituati alle crisi e ogni due o tre anni qui ce n’è una....

. La verità, dicono tutti, è che ArcelorMittal non ha investito finora niente in questo stabilimento, è fatiscente e pericoloso

. C’è chi spera, tra le tute blu, molte delle quali in cassa integrazione, che intervenga lo Stato per nazionalizzare l’ex Ilva e c’è chi invece non spera più in nulla. Come Angelo, 30 anni e tre figli:

Mi metterò a coltivare cozze

.

