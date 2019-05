Ex Ilva, lancio di fumogeni e petardi contro i cancelli

Tensione oggi a Taranto quando alcuni manifestanti che partecipavano al corteo organizzato da cittadini e movimenti per chiedere la chiusura dell' ex Ilva, la bonifica con il reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio, hanno lanciato fumogeni e petardi contro i cancelli del Siderurgico.



La zona è stata sorvolata da elicotteri delle forze dell'ordine. Schierati poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, ma non si registrano altri disordini.



Una mamma, residente al rione Tamburi, ha detto parlando al megafono: «Oggi non riusciremo a chiudere l' Ilva ma una soddisfazione l'abbiamo avuta: abbiamo insegnato ai nostri figli che Taranto non è l'acciaio. Chi dice 'verremo a mangiare a casa tua se mio marito perde il lavorò rispondo che quegli operai sono nostri fratelli e nostri mariti. Quando vogliamo la chiusura delle fonti inquinanti, pretendiamo che nemmeno un operaio resti senza lavoro». La rappresentante di un movimento ambientalista ha aggiunto: «Facciamo queste manifestazioni per difendere la nostra salute. Ho visto una bottiglia di vetro schiantarsi a due passi da me, lanciata da chissà quale imbecille. Sassi, fumogeni e bottiglie contro i cancelli dell' Ilva e qualcosa pure contro i manifestanti. Oggi c'erano i bambini. Scene così fanno davvero male. Alla causa, a tutti. Non è giusto che adesso si parli di questi deficienti e non di chi ci ammazza ogni giorno».

Ultimo aggiornamento: 22:14

