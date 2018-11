Ikea ritira il tavolo da pranzo Glivarp: «Un rischio per chi lo ha acquistato»

Ultimo aggiornamento: 19:50

Ikea ritira il tavolo da pranzo estensibile Glivarp: «Un rischio per chi lo ha acquistato». Ad annunciarlo è la stessa azienda che a seguito di diverse segnalazioni, per laha deciso di procedere alla sospensione delle vendite.Pare che la prolunga del tavolo, infatti, si distacchi dal resto del mobile, senza restare bloccata come dovrebbe, causando un potenziale pericolo per chi lo usa.Si tratta del prodotto di colore bianco, nello specifico. Ikea ha invitato tutte le persone che possiedano il mobile a riportarlo presso un centro vendite dove i clienti verranno rimborsati dell'intero costo senza che venga esibito lo scontrino fiscale o nessun altra prova di acquisto. La comunicazione è apparsa sul sito internet del colosso svedese e in un comunicato stampa in cui viene chiesto scusa a tutti i clienti per il possibile disagio.«Esiste il rischio che l'estensione si distacchi dai binari e ciò potrebbero causare il cedimento del mobile», ha fatto sapere il responsabile commerciale, «Ci scusiamo per possibili disagi». Per ogni informazione è possibile contattare il Customer Contact Center di Ikea al numero 6786-6868.