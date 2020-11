Igor Maj, trovato impiccato dopo aver visto filmato sul "blackout": chiesta archivizione per chi caricò il video su YouTube

Un ragazzo di 14 anni fu trovato impiccato e si scoprì che aveva visto su YouTube un filmato sul 'blackout'. Oggi la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di istigazione al suicidio contestata ad un 26enne che avrebbe caricato il video, su «cinque sfide pericolosissime» tra cui l'auto-soffocamento (cosiddetto 'blackout'), che Igor Maj, trovato impiccato nella sua camera il 6 settembre 2018, aveva visto prima di morire.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Igor, morto a 14 anni, i pm milanesi oscurano i video delle... GRANDE COMMOZIONE Centinaia al funerale di Igor, il 14enne morto per un gioco suicida CRONACA Gioco mortale a Milano, quattordicenne muore soffocato MILANO CHOC Igor morto a 14 anni per un "gioco" sul web, sequestrati i...

Igor Maj, individuato e indagato l'autore del video che ispirò il suicidio del 14enne

Nella condotta del 26enne, per i pm, non sono state individuate responsabilità penali in relazione alla tragica morte dell'adolescente che rimase soffocato. Con un decreto di sequestro d'urgenza della Procura, dopo la morte, il video era stato oscurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA