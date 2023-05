Idrogeno verde, individuati i progetti finanziati con il Pnrr. La mappa su MoltoFuturo

L’oro verde accompagnerà l’Italia verso la transizione green. Si parte. All’idrogeno pulito e alla mappa dei progetti per produrlo è dedicata la copertina di MoltoFuturo, l’inserto giovedì 18 maggio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il Pnrr dedica una misura all’idrogeno da rinnovabili. Ci sono 50 milioni di euro a disposizione per convertire le aree industriali dismesse. Regioni e Province autonome hanno già selezionato i progetti. Spiega Arturo De Risi, presidente del Distretto tecnologico nazionale sull’energia: «Questi progetti sono il primo importante avvio, ora è necessario semplificare l’iter e chiudere i cantieri nei tempi previsti».

Anche l’automotive accelera sull’idrogeno: entro il 2026 l’Italia avrà 36 distributori di rifornimento. Marco Alverà, ex ceo di Snam e oggi alla guida di Zhero, in un’intervista spiega il progetto in cui è impegnato: un hub in Germania per la produzione di metano sintetico.

Parla anche degli effetti del cambiamento climatico, MoltoFuturo. Rondini, pettirossi, picchi. La massa corporea dei volatili è diminuita dello 0,6%, con punte ben maggiori negli esemplari più piccoli di natura. Del 3% le rondini, del 2,8% i pettirossi, del 2,2% i picchi. Allo stesso tempo, però, viene sviluppata un’apertura alare maggiore. Anche questo è cambiamento climatico. Tra il 2010 e il 2020, la criosfera, cioè la massa di ghiaccio presente sulla Terra, si è ridotta di 2.720 miliardi di tonnellate. Il 90% circa è dovuto al riscaldamento dell’aria. È l’ultima fotografia dal satellite Cryosat.

Il design hi-tech ci porta in giardino e in terrazzo: vi raccontiamo le cinque tendenze per trascorrere al meglio le serate estive.