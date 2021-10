“I Love Ischia 2021”, tutti i premiati nel segno della ripartenza

Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:01

Omaggio isolano all’insegna della rinascita. Presso i magnifici Giardini Ravino va in scena, dopo un anno di assenza, il premio “I Love Ischia 2021” per la promozione culturale della bella destinazione turistica.

Riconoscimento assegnato a giornalisti ed operatori che, durante il periodo di pandemia, si sono prodigati per divulgare notizie ed informazioni al pubblico bloccato in casa. Ed hanno inoltre affrontato rischi e difficoltà affinché gli italiani potessero seguire le vicende di un mondo osservato solo da una finestra.

Palcoscenico dell’evento i giardini creati dal capitano Giuseppe D’Ambra che, affascinato dai giganteschi “saguari” del deserto dell’Arizona, iniziò a raccogliere semi e talee da tutto il mondo. Anno dopo anno il sogno è divenuto realtà.

Come sempre, la serata è condotta da Maria Giovanna Elmi, cui è affidato il compito di accogliere e presentare gli illustri ospiti.

Ed ecco il podio. Vincenzo Perone: giornalista-inviato Speciale Rai-Tgr Campania, Daniele Cerioni, capostruttura Rai 2. E ancora Maria Elena Fabi, giornalista, inviata di Rai 1 “Uno Mattina in Famiglia”. Si prosegue con Vittorio Ripoli, autore di “Techetecheté” - Rai 1, Maria Teresa Fiore, vice direttore di Rai 1 e Sergio Cerini di “Effeci Comunicazione” (Agenzia per la comunicazione, ufficio stampa e media relations per le piccole e medie imprese).

Grande successo per Genny Di Virgilio, maestro Presepaio, che oltre ad essere premiato consegna una magnifica statuina artigianale alla Elmi, a sua perfetta immagine.

E ancora premi a Mario Bonito, pallanuotista ed ex portiere e capitano Roma Vis Nova, a Fabio Zavattaro, giornalista vaticanista e direttore scientifico del Master di Giornalismo dell’Università Lumsa di Roma, Marilicia Salvia, vice caporedattore responsabile delle pagine “Grande Napoli” del Mattino.

Attestati di amicizia e Felice Casucci, assessore allo Sviluppo e Turismo della Regione Campania, ai Sindaci dei Comuni ischitani, ai rappresentanti di Federalberghi Ischia & Procida, del C.O.T.I., dell’Associazione Termalisti dell’Isola d’Ischia e AssoTurismo Confesercenti Campania, che in questi anni si sono impegnati per mantenere alta l’immagine dell’isola, offrendo agli ospiti una adeguata accoglienza nonostante le difficoltà del momento.

“Siamo felici ed onorati - dice Franco Cavallaro, patron della manifestazione - di avere con noi questi insigni ospiti che hanno dimostrato di apprezzare e divulgare le risorse naturali e culturali di questa meravigliosa isola, nonostante tutte le vicissitudini che hanno colpito tutto il mondo, alle quali l’isola non è rimasta estranea. La loro presenza è la giusta dimostrazione di una “rinascita” di Ischia, pronta ad aprire nuovi orizzonti turistici, rafforzando la valorizzazione del territorio da sempre amato ed invidiato dal mondo intero”. Soddisfazione da parte delle autorità isolane per le espressioni di apprezzamento degli ospiti, i quali, con la loro partecipazione, contribuiscono ad accrescere e consolidare l’immagine di questo territorio, omaggio alla bellezza universale.