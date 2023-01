Giovedì 19 Gennaio 2023, 17:40

CORTINA - Già a inizio gennaio c'erano stati una ispezione e un sopralluogo alla struttura alberghiera. I controlli avrebbero verificato alcuni problemi sugli iter autorizzativi riguardanti gli impianti antincendio. Così è scattata la sospensione della licenza all'Hotel Miramonti, l'albergo di Cortina che vanta una lunga vita legata ai personaggi dello spettacolo, del cinema, e della storia.

Una richiesta della Prefettura, consegnata anche alla Procura, avrebbero fatto concretizzare il provvedimento. Tutto sembra collegato a una vicenda innescata il 3 gennaio, quando un cliente romano, esperto in faccende immobiliari, avrebbe sollevato il problema di infiltrazioni e di iter burocratici.

La sospensione della licenza colpisce un autentico tempio dell'ospitalità alberghiera cortinese. Dai primi anni del '900 al Miramonti sono stati di casa personaggi del calibro di Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Clark Gable, Peter Seller, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi. Oltre a figure della storia come l'imperatore Francesco Giuseppe, Umberto di Savoia, Ranieri di Monaco, lo Scià di Persia, re e presidenti del Novecento.

L'albergo: «Non siamo chiusi»

La notizia della sospensione della licenza ha travolto il Miramonti, che è subissato da telefonate e richieste. Dall'hotel, a cinque stelle, che ha una ricettività di 120 camere, però spiegano al Gazzettino che stanno lavorando normalmente: «Abbiamo numerosi ospiti alloggiati da noi, e diverse prenotazioni in arrivo. Siamo aperti e non chiudiamo». Il Miramonti ha aperto i battenti, prima delle festività natalizie e di fine anno, il 17 dicembre scorso e da allora funziona regolarmente, ribadiscono dalla struttura.

L'ordinanza del sindaco

Il sindaco Gianluca Lorenzi con ordinanza di ieri, 18 gennaio 2023, ha disposto la sospensione della licenza alberghiera. Vi si legge che il sindaco ha ricevuto nota dal Prefetto di Belluno, con la richiesta della sospensione nell'immediato in attesa dell'adeguamento delelmisure di sicurezza, "dell’Hotel Miramonti Majestic – Ditta Magazzini Zanchetta di Zanchetta Efrem & C. – località Peziè 103, Cortina d’Ampezzo”, e ha preso visione di quanto scritto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno in data del 26 settembre e del 16 gennaio scorsi, con cui venivano emanate delle prescrizioni per l’eliminazione delle carenze rilevate relative alla posizione antincendio, e di una nota ulteriore dei pompieri dopo il sopralluogo del 3 gennaio.

I pompieri avvertivano che le carenze verificate il 29 settembre, quando l'hotel non era in esercizio, non erano state risolte. Al momento dell'ulteriore sopralluogo del 3 gennaio avevano trovato l'hotel funzionante, nonostante a settembre fosse stato previsto, "data la rilevanza delle carenze", "l’obbligo di permanenza nello stato attuale di non esercizio dell’attività, come sussistente al momento del sopralluogo”. Questa prescrizione non è stata osservata e la Scia (in ediliza una pratica connessa a interventi, "Segnalazione certificata di inizio inizio attività") per interventi antincendio parziali, presentata dal titolare dell’attività in data 6 dicembre, è risultata incompleta, si legge nell'ordinanza. Non risulta ai pompieri che sia stata presentata la Scia antincendio finale, cioè relativa all’integrale adeguamento ai fini della prevenzione incendi dell’intera attività, con termine ultimo fissato al 31 dicembre scorso.

In sostanza, si legge nell'ordinanza, l’attività alberghiera risulta al momento sprovvista di autorizzazione ai fini della sicurezza antincendio. Il sindaco Lorenzi pertanto, come dice l'ordinanza, prende atto anche del sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico e dal segretario comunale, con relativo verbale del 5 gennaio, e dispone l’immediata sospensione della licenza autorizzatoria alberghiera all'Hotel Miramonti Majestic, incaricando la polizia locale di provvedere alla vigilanza sull’esecuzione dell'ordinanza.

