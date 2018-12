Hitler tra i pastori del presepe, scoppia la polemica: «A tutto c'è un limite»

«A tutto deve esserci un limite: la statuina di Hitler nella strada napoletana dei pastori proprio no, no, no. Se non viene subito rimossa dall'artigiano che l'ha realizzata allora intervengano il Comune e lo Stato». Così su Twitter l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino.

«Hitler tra le figure del presepe? È una vergogna per la città, migliaia di turisti increduli la stanno fotografando diffondendo nel mondo un'immagine inaccettabile di Napoli. Il sindaco dovrebbe intervenire». È l'appello di Tommaso Ederoclite, presidente del Pd partenopeo, che ha pubblicato su Facebook la foto della statuina sollevando un vespaio di polemiche sul web.



«Non so cosa abbia mosso l'artigiano - dice - ma è assurdo accostare la figura di Hitler, emblema di ferocia e di violenza, con il messaggio di pace e di fratellanza universale che deriva dal presepe, simbolo della cristianità. Al di là dell'episodio, mi preoccupa che si rompano gli argini culturali eretti in Italia in 70 anni di democrazia. Si finisce per considerare accettabile, o a giudicare con superficiale ironia, qualcosa che rischia di erodere nel profondo le basi della nostra storia e della nostra convivenza civile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA