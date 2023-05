Heineken Italia insieme a Parks-Liberi e Uguali per un ambiente di lavoro più inclusivo

Il mercato del lavoro è sempre più attento alla diversità e all'inclusione. Per 8 imprese su 10 la Diversity Equity & Inclusion è parte integrante della strategia di sviluppo. HEINEKEN Italia ha posto da tempo al centro della propria visione d’impresa l’impegno nel creare un posto di lavoro sempre migliore e inclusivo, attivandosi con molteplici iniziative per accrescere sempre più la consapevolezza e favorire la diffusione di cultura e comportamenti inclusivi ad ogni livello dell’organizzazione.

E proprio nell’ambito di questo percorso che quest’anno è stata stretta una partnership con Parks-Liberi e Uguali (associazione senza scopo di lucro e primo network di aziende in Italia che promuove politiche inclusive, parità di diritti e diversità legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere nell’ambiente lavorativo). Grazie a questa partnership, HEINEKEN Italia metterà a disposizione di tutti i dipendenti dei momenti di formazione e sensibilizzazione per rendere sempre più concreta l’inclusione delle persone LGBTQIA+ sul posto di lavoro.

“In HEINEKEN stiamo familiarizzando con le molte dimensioni della diversità, stiamo imparando ad aprirci e ad ascoltarci a vicenda, attraverso conversazioni autentiche e stiamo creando le condizioni affinché ogni persona possa essere sé stessa al 100%, anche al lavoro”, ha dichiarato Irene Sarpato, Diversity Equity Inclusion and Culture Expert di HEINEKEN Italia. “Come azienda, stiamo cercando di capire sempre meglio le necessità uniche di ogni persona, che derivano dalle molte sfaccettature identitarie che caratterizzano ognuno e ognuna di noi. La partnership con Parks Liberi e Uguali è un passo importante nel nostro percorso di crescita e ci aiuterà a sviluppare iniziative specifiche per le persone LGBTQIA+”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a HEINEKEN tra i nostri soci”, sottolinea Igor Šuran, Direttore Esecutivo di Parks – Liberi e Uguali. “L’impegno concreto di HEINEKEN su Diversity, Equity & Inclusion – arricchito ora dalle azioni a favore dei colleghi LGBT+ – costituisce una pratica virtuosa per la costruzione di luoghi di lavoro inclusivi e rispettosi di ogni persona. Siamo felici della decisione di HEINEKEN di iniziare questo percorso, affinché anche tutte le identità di genere e tutti gli orientamenti sessuali vengano inclusi e valorizzati, anche nell'ambiente lavorativo”.

L’impegno di Heineken nella DE&I in Italia

L’adesione a Parks – Liberi e Uguali si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) di HEINEKEN che in Italia, nel 2022, ha visto raggiungere diversi risultati: le 11 Sessioni di Ascolto e Dialogo, ossia dei momenti in cui i dipendenti possono raccontare le loro esperienze relative all’inclusione e alle varie dimensioni della diversità e spiegare il loro punto di vista ai DE&I Ambassador e al Management Team; la nascita di “Programma Genitori”, basato sulla promozione della genitorialità condivisa e sul supporto a ogni tipo di famiglia; la nascita di iniziative per conoscere e prevenire ogni forma di violenza di genere; la creazione di piattaforme per il confronto e lo scambio tra persone di generazioni diverse e la formazione sulla Leadership Inclusiva per il Management Team e i People Manager, già completata dal 50% della popolazione interessata.

Il viaggio di HEINEKEN nella DE&I punta anche alla valorizzazione del talento femminile: ad oggi il 22% di donne è in posizioni di Senior Management, con l’ambizione di arrivare al 30% entro il 2023.

HEINEKEN ha inoltre istituito l’Inclusion Council, l’organo di governance che definisce e guida l'approccio DE&I di HEINEKEN Italia, che comprende l’AD e membri del Management Team e Senior Leaders, inoltre vi è una Community di Ambasciatori e Ambasciatrici di Diversità, Equità e Inclusione, parliamo 40 volontari e volontarie - 15 in più rispetto al 2022 - che hanno a cuore i temi DE&I e supportano l’implementazione della strategia amplificando le iniziative e coinvolgendo colleghi e colleghe.

A livello globale, in HEINEKEN vi è l’ERG HOP (“HEINEKEN Open and Proud”), un gruppo di dipendenti dell’Azienda che lavora per contribuire a creare un ambiente in cui tutte le persone LGBTQIA+ siano valorizzate e abbiano accesso a risorse e supporto che consentano loro di essere sé stesse.

HOP, inoltre, organizza la presenza di HEINEKEN alla Pride Amsterdam Parade, con la presenza della famosa Lady Heineken, uno dei più importanti festival che celebra la comunità LGBTQIA+. L’Azienda è anche partner di Workplace Pride, una piattaforma internazionale per l’inclusione di persone LGBTQIA+ nell’ambiente di lavoro.