Travolto da un camion mentre si allenava in handbike: gravissimo 27enne del team di Zanardi

È stato investito da un camion mentre si allenava con l'handbike e ora è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente ieri a Rozzano, nel Milanese. Il 27enne Gioacchino Fittipaldi - come riporta Il Giorno - poco dopo le 16.30 di ieri, è stato investito in una rotonda da un camion ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, in codice rosso e in prognosi riservata. Sono stati riscontrati diversi traumi al torace e alle braccia.

Chi è - Fittipaldi ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d'Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato dall'ex pilota Alex Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport. Originario di Lagonegro, Potenza, guida la handbike da tre anni. Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche lui travolto da un camion nel giugno di un anno fa.

