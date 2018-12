Guida fino in Germania attraverso la tempesta di neve per riconquistare la ex: poi l'amara sorpresa

Dodici anni insieme, poi l'addio. Ma Venanzio Chillin, gelataio originario di Tarzo, non è riuscito a riconquistare la ex Doris. Una storia, che finita a Deejay chiama Italia con Linus e Nicola Savino, aveva mobilitato un po' tutti. Dopo 12 anni insieme, Venanzio non se la sentiva di sposare Doris, la sua compagna tedesca, e aveva tirato la questione per le lunghe finché lei lo aveva lasciato. Pentito, si era rivolto al programma di Radio Deejay, dove gli ascoltatori gli avevano consigliato di correre a recuperare la sua bella. Così Venanzio si è messo in macchina e ha attraversato la tempesta di neve fino in Germania. Arrivato da Doris, però, gli è stato dato il benservito: lei ha già un nuovo compagno, più giovane, che pare intenzionato a sposarla. Non vissero felici e contenti. Almeno non insieme. © RIPRODUZIONE RISERVATA