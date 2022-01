“Guerrieri della notte” a Torino, due bande nel parcheggio: 80 italiani contro 100 nordafricani, poi arrivano i carabinieri

Come in un film. Ma tutto vero. Guerrieri della notte in azione a Nichelino, alle porte di Torino, dove decine di ragazzi, in gran parte minorenni tra i 13 e i 16 anni, italiani e stranieri, hanno cercato di fronteggiarsi come nel celebre film ispirato dal romanzo di Sol Yurick dopo essersi dati appuntamento sui social. Soltanto l'intervento dei carabinieri ha evitato che due bande si scontrassero nei pressi del parcheggio di un supermercato in quello che per i militari doveva essere un vero e proprio regolamento di conti. Una cinquantina i giovani identificati, che i militari dell'Arma sottoporranno ora ad approfondimenti investigativi.

È accaduto ieri all'ora di cena in piazza Aldo Moro. Due i gruppi di giovani che hanno cercato di fronteggiarsi. Uno era formato da una ottantina di ragazzi di Nichelino, l'altro era invece composto da un centinaio di giovanissimi di origine nordafricana arrivati con i mezzi pubblici dalla periferia di Torino. Le pattuglie dei carabinieri di Moncalieri sono riusciti a disperderli, evitando il contatto tra i due gruppi, fatta eccezione per qualche scaramuccia nelle quali si sono registrati due feriti lievi.