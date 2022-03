Ucraina, dopo il Covid è la guerra che svuota i bar e i ristoranti

Dopo il Covid, adesso è la guerra che preoccupa bar, ristoranti e hotel.



Partiamo da Milano.

«Improvvisamente, c'è stato un nuovo importante calo di clienti. Colpa della guerra, che ha indotto a ridurre i viaggi per affari e quelli per piacere. Senza contare che c'è una parte di popolazione così provata a livello psicologico che si sente bloccata solo all'idea di andare a mangiare un cornetto al bar a causa della guerra in corso», racconta il titolare del Geru Milano Cafè.

Da Milano a Firenze.

Elisa Randi, bar manager di Rivoire in Piazza della Signoria, osserva: «Ormai la gente non ha più paura del Covid. In compenso, alcuni sono terrorizzati dalla guerra. Che è talmente vicina all'Europa da condizionare le prenotazioni che vengono dagli Stati Uniti, clientela per Firenze molto importante. Durante la settimana la città soffre moltissimo. E tutti temiamo che sarà una Pasqua sottotono».





E arriviamo a Bari, dove Gianluca Spagnuolo titolare i diversi locali in città commenta: «A Bari lo scoppio della guerra ha danneggiato subito i ristoranti. Il target che li frequenta è più timoroso e fa fatica a uscire anche solo per godersi una cena. In molti hanno già iniziato a risparmiare e qualcuno è caduto in un depressione. Detto questo Bari è una città vive anche di turismo. È facile pensare che diminuiranno le visite dei Paesi stranieri nei prossimi mesi».