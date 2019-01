Gucci fra gli scavi di Ercolano e Pompei per la Pre-Fall donna 2019

Italia mon amour sembrerebbe voler gridare Alessandro Michele. Il mitico direttore creativo di Gucci ha infatti scelto Pompei ed Ercolano, siti patrimonio dell'UNESCO, come location della campagna Gucci Pre-Fall donna 2019. La collezione stessa, composta da 80 look, comprende caftani esotici e abiti stampati in cui i blazer sono indossati su tuniche allungate. La notte diventa brillante e stellata grazie al prepotente uso di velluto e paillettes.



L'obiettivo del fotografo Harmony Korine, sotto la direzione di Christopher Simmonds, ha realizzato gli scatti della collezione Pre-Fall 2019: le modelle e le nuance degli abiti d'alta moda - tra ciano, turchese, rosso, arancio bruciato, verde e verdognolo - risaltano circondati dai resti delle dimore degli antichi romani, fra mosaici e affreschi simbolo dell’arte antica.

La maison, si legge in una nota ufficiale, tramite queste immagini «intende preservare e promuovere queste due antiche città romane, portando all’attenzione delle nuove generazioni e di un pubblico sempre più interattivo il fascino e la memoria storica di questi luoghi».

