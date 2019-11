Vigilante investe e uccide un motociclista a Milano, risale in auto e si spara alla testa

Una guardia giurata di 26 anni si è uccisa la notte scorsa a Milano dopo aver travolto e ucciso un motociclista. È accaduto intorno alle 4 all'incrocio tra via Emilia e viale Piceno. Secondo la ricostruzione del 118, quando la guardia si è resa conto della gravità delle condizioni dell'investito, che aveva 65 anni, si è sparata con la pistola d'ordinanza. Inutile per i due uomini la corsa in ospedale.

Milano, incubo nell'escape room, crolla il pavimento della "Casa maledetta": grave 30enne



La guardia giurata sarebbe passata col rosso a un semaforo di piazza Emilia, travolgendo il motociclista. Il giovane è sceso per verificare come stava il ferito e, quando ha capito che era in condizioni disperate, è risalito a bordo della sua auto e si è sparato.

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA