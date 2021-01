Groupama Assicurazioni è Top Employer Italia per il settimo anno consecutivo

Groupama Assicurazioni è stata certificata Top Employer Italia. È il settimo anno consecutivo che il gruppo si aggiudica il premio, e anche questa volta ha dimostrato di essere tra le realtà più performanti nel settore HR. Il Top Employer Institute, infatti, certifica le aziende con i più alti standard qualitativi nella gestione delle Risorse Umane e del benessere dei dipendenti. In particolare, il riconoscimento a Groupama è stato conferito per l'evoluzione verso processi sempre più digitali, come anche per l'attenzione verso temi di sostenibilità e inclusione. Completano il bilancio positivo anche la formazione, la valorizzazione dei talenti e la qualità dell'ambiente e delle condizioni di lavoro. Generalmente, dopo una fase di pre screening - che analizza macro aree come People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion - il Top Employer Institute procede alla premiazione dei candidati. Ad oggi circa 1600 aziende sono state certificate in 120 Paesi del mondo.

La dichiarazione

Carla Bellavia - direttore Risorse Umane e Organizzazione di Groupama Assicurazioni - ha voluto commentare la certificazione dell'azienda: «Creare un ambiente di lavoro accogliente e inclusivo per tutti, dove ogni individuo è considerato come persona prima che come semplice dipendente è da sempre un obiettivo centrale per un’azienda come la nostra. La certificazione Top Employer che abbiamo ottenuto per il settimo anno consecutivo è il riconoscimento di un lavoro di squadra che stiamo portando avanti con impegno e determinazione da diversi anni e rappresenta uno stimolo ulteriore a migliorare anche in futuro».

Poi il direttore delle Risorse umane ha proseguito: «La nostra azienda, coerentemente con i valori del Gruppo, vuole continuare a incrementare l’impegno profuso nella valorizzazione delle persone e a investire nel loro continuo sviluppo e coinvolgimento: lo dimostrano le numerose iniziative che mettiamo in campo ogni anno finalizzate a collaborare trasversalmente e ad ascoltare i nostri dipendenti. Puntiamo sempre all’eccellenza nelle politiche di gestione delle risorse umane, così come la ricerchiamo nell’offerta di servizi per i nostri agenti e per i nostri clienti», queste le parole di Bellavia.

