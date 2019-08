Grosseto, sparatoria nella notte: ucciso un 35enne e ferito gravemente un ragazzo di 18 anni

Un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace a Gavorrano, in provincia di Grosseto, la notte scorsa. Ferito nelle stesse circostanze, sempre con uno sparo, un ragazzo di 18 anni ricoverato in gravi condizioni all' ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. In precedenza, secondo quanto si apprende, il 18enne avrebbe raggiunto, non si sa se da solo o se aiutato da qualcuno, l'ospedale di Follonica da dove è stato trasferito a Siena in elicottero. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire il fatto di cronaca. La vittima e il ferito della sparatoria sarebbero stranieri.

